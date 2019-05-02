Опубликованы три совета кардиолога по снижению давления в домашних условиях
2 мая 2019, 16:10 [ «Аргументы Недели» ]
Опубликованы три совета кардиолога по снижению артериального давления в домашних условиях. Соответствующая публикация появилась некоторое время назад в отечественной блогосфере.
Как пишет канал FineLife в «Яндекс. Дзен», гипертоникам рекомендуется употреблять отвар овса с разведенным в нем медом. Рецепт приготовления данного блюда можно найти в интернете.
Еще один эффективный способ - перед едой выпивать 50 мл чистой воды, смешанной с одной чайной ложкой сока алоэ.
Также для понижения давления полезно употреблять в течение дня одну столовую ложку свежих ягод рябины, желательно собранных в сельской местности, говорится в процитированном материале.
Ранее в четверг сообщалось, что медики назвали пять признаков, которые могут говорить о проблемах с печенью.