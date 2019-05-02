Диетологи рассказали, почему заменять сахар мёдом – не лучшая идея

Исследователи проанализировали, чем люди, стремящиеся к здоровому питанию, чаще всего заменяют сахар. Оказалось, что мёд и различные сиропы содержат в себе даже больше свободных сахаров, чем обычный сахар.

Результаты исследований показали, что в 7 граммах мёда содержится около 6 граммов свободных сахаров, тогда как в аналогичном количестве сахара их всего 4 грамма, сообщает «Российская газета».

«Недостоверные этикетки, вводящие в заблуждение маркетинговые обещания, заявления шеф-поваров и блогеров говорят о том, что потребители совершенно не понимают, что такое свободные сахара, какие продукты содержат их и как они способствуют общему потреблению сахара в день», - уточнила диетолог. Также специалисты отметили, что взрослому человеку можно употреблять не больше 30 грамм мёда в день.