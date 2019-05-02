Пять сигналов организма о возможных проблемах с печенью обозначили медики
2 мая 2019, 12:20 [ «Аргументы Недели» ]
Отечественные медики назвали пять симптомов, которые могут свидетельствовать о проблемах с печенью. Об этом рассказывается в заметке, появившейся некоторое время назад в российском сегменте интернета.
Как пишет сайт mednote.life, тревожными сигналами организма являются следующие:
1. хроническое чувство усталости;
2. болезненные ощущения под правыми ребрами;
3. ощущение тяжести в животе и боку;
4. сосудистые звездочки, пигментные пятна и другие кожные проявления;
5. желтуха разных оттенков.
Ранее сегодня сообщалось, что в блогосфере выложили список привычек, сокращающих жизнь человека. В число данных пристрастий, в частности, попали курение, злоупотребление алкоголем и привычка проводить время перед телевизором.