Пять сигналов организма о возможных проблемах с печенью обозначили медики

Отечественные медики назвали пять симптомов, которые могут свидетельствовать о проблемах с печенью. Об этом рассказывается в заметке, появившейся некоторое время назад в российском сегменте интернета.

Как пишет сайт mednote.life, тревожными сигналами организма являются следующие:

1. хроническое чувство усталости;

2. болезненные ощущения под правыми ребрами;

3. ощущение тяжести в животе и боку;

4. сосудистые звездочки, пигментные пятна и другие кожные проявления;

5. желтуха разных оттенков.

Ранее сегодня сообщалось, что в блогосфере выложили список привычек, сокращающих жизнь человека. В число данных пристрастий, в частности, попали курение, злоупотребление алкоголем и привычка проводить время перед телевизором.