Врачи рассказали, как обнаружить проблемы со здоровьем, посмотрев на ноги

Врачи рассказали, что некоторые серьезные заболевания можно диагностировать на ранней стадии, оценив состояние стоп человека. А те, кто уже знает о своём недуге, могут следить за динамикой при помощи простого наблюдения за своими ногами.

Врачи напомнили, что при диабете конечности становятся менее чувствительными, а потому необходимо чаще посещать ортопеда. Человек попросту может не почувствовать рану, через которую в организм с лёгкостью проникнет инфекция, передаёт "Российская газета". Стопы могут рассказать об аритмии или даже неврологических болезнях – в таком случае человек периодически может чувствовать слабость в ногах.

«Холодная и бледная стопа может быть признаком болезни сердца. Это результат нарушенным кровообращением из-за закупоренных артерий. Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп», - говорят врачи. При этом специалисты отмечают, что не стоит заниматься самолечением – при обнаружении у себя неприятных симптомов лучше сразу обратиться за консультацией к профессионалу.