Список сокращающих продолжительность жизни человека привычек опубликовали в сети

Названы привычки, сокращающие продолжительность жизни человека. Список данных пристрастий содержится в публикации, появившейся некоторое время назад в российской блогосфере.

Как пишет канал «Доброго здоровья!» в «Яндекс. Дзен», жизнь укорачивают:

1. курение;

2. злоупотребление спиртными напитками;

3. привычка смотреть телевизор, длительная неподвижность увеличивает риск развития ожирения, диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы;

4. привычка не мыть руки, данная гигиеническая процедура предотвращает около 30% инфекций пищеварительного тракта и 20% респираторных инфекций.

Ранее сегодня сообщалось, что исследователи перечислили десять правил защиты от рака.