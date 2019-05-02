Список сокращающих продолжительность жизни человека привычек опубликовали в сети
2 мая 2019, 11:00 [ «Аргументы Недели» ]
Названы привычки, сокращающие продолжительность жизни человека. Список данных пристрастий содержится в публикации, появившейся некоторое время назад в российской блогосфере.
Как пишет канал «Доброго здоровья!» в «Яндекс. Дзен», жизнь укорачивают:
1. курение;
2. злоупотребление спиртными напитками;
3. привычка смотреть телевизор, длительная неподвижность увеличивает риск развития ожирения, диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы;
4. привычка не мыть руки, данная гигиеническая процедура предотвращает около 30% инфекций пищеварительного тракта и 20% респираторных инфекций.
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