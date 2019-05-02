Учёные назвали продукт, спасающий от ожирения
2 мая 2019, 10:44 [ «Аргументы Недели» ]
Японские учёные провели исследование, которое помогло выявить продукт, который способствует быстрому избавлению от лишних килограммов. По данным источника, потребление большего количества риса может защитить от ожирения и снизить уровень холестерина.
Эксперты сравнили потребление различных видов риса в 136 странах, используя данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Они разделили страны по количеству потребления риса в день на низкий и высокий уровень, - сообщает RT.
Согласно исследованию, жители государства, которые потребляют 150 г риса оказались меньше подвержены ожирению, нежели те страны, в которых потребление риса приравнивается к 14 г в день.
По данным специалистов, больше всего рис потребляют в пищу бангладешцы, лаосцы и камбоджийцы. Учёные заметили, что фактор образа жизни человека не повлиял на результаты исследования.
Отмечается, что в странах, где клетчатку и цельное зерно потребляют в большом количестве, жители меньше привержены к сложным заболеваниям: рак, диабет, сердечно - сосудистые и пр.