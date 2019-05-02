Учёные назвали продукт, спасающий от ожирения

Японские учёные провели исследование, которое помогло выявить продукт, который способствует быстрому избавлению от лишних килограммов. По данным источника, потребление большего количества риса может защитить от ожирения и снизить уровень холестерина.

Эксперты сравнили потребление различных видов риса в 136 странах, используя данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Они разделили страны по количеству потребления риса в день на низкий и высокий уровень, - сообщает RT.

Согласно исследованию, жители государства, которые потребляют 150 г риса оказались меньше подвержены ожирению, нежели те страны, в которых потребление риса приравнивается к 14 г в день.

По данным специалистов, больше всего рис потребляют в пищу бангладешцы, лаосцы и камбоджийцы. Учёные заметили, что фактор образа жизни человека не повлиял на результаты исследования.

Отмечается, что в странах, где клетчатку и цельное зерно потребляют в большом количестве, жители меньше привержены к сложным заболеваниям: рак, диабет, сердечно - сосудистые и пр.