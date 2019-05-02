Исследователи дали женщинам совет, как избавиться от жира и нарастить мышцы

Исследователи рассказали, как можно избавиться от лишнего веса и заменить его мышечной массой всего за восемь часов. В эксперименте поучаствовали 40 женщин, достигших менопаузы.

Для заметного результата специалисты посоветовали три раза в неделю по 20 минут уделять спринт-тренировкам на велотренажёре, передаёт "Российская газета". За два месяца (или же в сумме за восемь часов) женщинам удалось добиться определённых результатов: они потеряли 0,4 кг жира, тогда как набрали 0,7 кг мышечной массы. Выносливость при этом увеличилась на 12%.

«Увеличение мышечной массы после восьми часов спринт-занятий на велотренажере выгодно отличается от эффекта силовых тренировок: 86 г в час против 40 г в час. Однако, как и в любом другом случае, если эти упражнения выполнять нерегулярно, то эффект от них будет размытый либо его совсем не будет», - рассказали исследователи.