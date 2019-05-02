Роспотрбнадзор призвал россиян пройти вакцинацию от гриппа

Роспотребнадзор сообщает о массовом распространении "свиного" гриппа в ряде штатов Индии. В связи с этим в ведомстве напомнили россиянам о необходимости проходить вакцинацию от гриппа.

"Согласно информации Министерства здравоохранения Индии, с начала января 2019 года в различных штатах страны, начиная с самого крупного – Раджастан, регистрируются вспышки "свиного" гриппа у человека...зарегистрировано более 1100 подтверждённых случаев этого заболевания, 49 из которых завершились летальным исходом", - сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что анализ крови, взятый у 5061 жителя штата показал, что более 1,1 тысяч человек имеют положительный результат. Отмечается, что большое количество заражённых зарегистрировано в централом штате Индии Махараштра - 1,3 тысячи человек, из которых 110 - со смертельным исходом.

По данным источника, с января по апрель 2019 года наблюдается снижение активности вируса "свиного" гриппа на территории Индии, но Роспотребнадзор советует следовать профилактическим мерам и не забывать про вакцинацию.