Десять правил предотвращения онкологических заболеваний перечислили специалисты
2 мая 2019, 09:57 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые рассказали, каких правил нужно придерживаться, чтобы защититься от рака. Об этом говорится в материале, появившемся некоторое время назад в российском сегменте интернета.
Как пишет портал medru.su, согласно точке зрения исследователей, чтобы не заработать онкологическое заболевание, необходимо:
1. есть больше овощей, фруктов и зелени;
2. отказаться от спиртных напитков;
3. не употреблять более шести граммов соли в день;
4. исключить из рациона переработанные мясные продукты;
5. принимать витамины и биологически активные добавки только по назначению врача;
6. сократить до минимума использование едких химических веществ для мытья ванны или кухни;
7. не пользоваться зубной пастой, в которой содержатся такие соединения, как триклозан и фторид;
8. не пить воду из-под крана;
9. не использовать освежители воздуха;
10. не разогревать пищу в пластиковых контейнерах.