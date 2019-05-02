Десять правил предотвращения онкологических заболеваний перечислили специалисты

Ученые рассказали, каких правил нужно придерживаться, чтобы защититься от рака. Об этом говорится в материале, появившемся некоторое время назад в российском сегменте интернета.

Как пишет портал medru.su, согласно точке зрения исследователей, чтобы не заработать онкологическое заболевание, необходимо:

1. есть больше овощей, фруктов и зелени;

2. отказаться от спиртных напитков;

3. не употреблять более шести граммов соли в день;

4. исключить из рациона переработанные мясные продукты;

5. принимать витамины и биологически активные добавки только по назначению врача;

6. сократить до минимума использование едких химических веществ для мытья ванны или кухни;

7. не пользоваться зубной пастой, в которой содержатся такие соединения, как триклозан и фторид;

8. не пить воду из-под крана;

9. не использовать освежители воздуха;

10. не разогревать пищу в пластиковых контейнерах.