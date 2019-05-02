Глава украинского Минздрава рассказала о вреде соцсетей через Facebook

Ульяна Супрун, которая с 2016 года занимает должность исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины, рассказала о пагубном влиянии соцсетей на психику при помощи социальной сети Facebook.

«Исследования показывают, что количество виртуальных друзей не подтверждает нашу социализированность и готовность общаться, а иногда, наоборот, влияет на ощущение одиночества в реальной жизни», - написала она.

При этом Супрун рассказала о результатах анализов, согласно которым у людей после общения в соцсетях появляется стресс, тревожность и даже депрессия. Также она упомянула о возможной зависимости, нарушениях сна и снижении самооценки, передаёт RT.