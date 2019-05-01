Четыре способа снижения артериального давления без лекарств назвали в сети
1 мая 2019, 16:27 [ «Аргументы Недели» ]
Названы четыре способа снижения артериального давления, которые не предполагают приема лекарственных препаратов. Соответствующая информация содержится в заметке, опубликованной некоторое время назад в российском интернет-сегменте.
Как пишет портал usolie.info, людям, которые хотят победить гипертонию, необходимо:
1. регулярно заниматься спортом, особенно полезны плавание и бег;
2. сократить количество соли в рационе до минимума;
3. ограничить себя в употреблении спиртных напитков;
4. есть больше продуктов, содержащих кальций.
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