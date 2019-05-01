Быстрее, выше, сильнее: как детский спорт сказывается на здоровье

В последнее время всё чаще можно услышать о детях-вундеркиндах в спорте. Юные чемпионы бьют все мыслимые и немыслимые рекорды и добиваются заоблачных высот. Врач рассказала, к чему могут привести подобные успехи.

Остеопат и спортивный терапевт Алис Перчеклий рассказала, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть у маленьких чемпионов, когда они перейдут во взрослую жизнь., передаёт Мир24. Эксперт признала, что детям гораздо проще выполнять сложные спортивные элементы из-за отсутствия страха и хорошей физической адаптации к нагрузкам. При этом с большой вероятностью, став взрослыми, они могут и не повторить своих блестящих результатов. Кроме того, следует учитывать, что у детей-спортсменов во взрослом возрасте вероятны определённые проблемы со здоровьем.

Большая нагрузка в течении многих лет приводит к износу межпозвоночных дисков на пояснице, что становится причиной огромных проблем со здоровьем. Также страдает и сердце. Но тяжёлые упражнения сказываются не только на физическом состоянии детей, но и на их психике, которая не в состоянии выдержать подобного давления. По словам Перчеклий, минимальных последствий для здоровья ребёнка стоит ждать лишь в том случае, если юный спортсмен отдаёт время тренировкам по собственной инициативе, а не по принуждению.