Основные признаки приближающейся смерти человека определили ученые

Ученые определили основные признаки, которые свидетельствуют о приближающейся смерти человека. Об этом рассказывается в заметке, появившейся в российской блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», специалисты в течение нескольких лет наблюдали за поведением пожилых людей со смертельными диагнозами. Для этих пациентов были характерны нарушения памяти, концентрации, мышления. Также у них наблюдались проблемы с анализом происходящих событий, говорится в процитированном посте.

Ранее в среду сообщалось, что исследователи обозначили три скрытых симптома, которые могут говорить о наличии в человеческом организме раковой опухоли.