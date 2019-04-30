Шесть защищающих от рака правил перечислили специалисты
30 апреля 2019, 13:25 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые перечислили шесть правил, защищающих от рака. Об этом говорится в заметке, выложенной в российской блогосфере.
Канал Health & Life в «Яндекс. Дзен» пишет, что людям, которые хотят избежать онкологических заболеваний, необходимо:
1. есть зелень и чеснок;
2. включить в свой рацион цельное зерно;
3. ежедневно употреблять овощи;
4. избегать продуктов с высокой степенью промышленной переработки;
5. каждый день принимать аспирин;
6. заниматься физкультурой два раза в неделю.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сети появилась публикация, в которой названы продукты, способные привести к внезапному летальному исходу. В число этих продуктов, в частности, попали горький миндаль, мускатный орех и тунец.