Как помочь себе справиться с аллергией

Врачи рассказали, как помочь своему организму справиться с аллергией в период цветения и дали несколько советов. Специалисты отметили, что в этом году сезон цветения будет долгим.

Врачи рекомендуют по мере возможности вывозить детей, страдающих от аллергии, в другие регионы, где цветение ещё не началось или уже прошло. В качестве примера специалисты приводят Среднюю Азию, сообщает Мир24.

Для тех, у кого нет возможности «убежать» от аллергии, в Роспотребнадзоре посоветовали тщательнее следить за личной гигиеной: чаще ходить в душ и стирать одежду. Также стоит промывать нос, рот и глаза физраствором. Для лучшего результата стоит внести некоторые корректировки в питание и на время исключить из рациона мёд, орехи, специи, квас, зелень и свежие фрукты.