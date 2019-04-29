Способные вызвать внезапную смерть продукты перечислили в блогосфере

Перечислены продукты питания, употребление которых способно привести к внезапной смерти. Соответствующая публикация появилась некоторое время назад в российской блогосфере.

В список, составленный авторами канала LifeBuzzy в «Яндекс. Дзен», в частности, попали:

1. фруктовые семена и косточки;

2. ревень;

3. мускатный орех;

4. горький миндаль;

5. стебли и листья томатов;

6. тунец;

7. бузина.

Ранее сообщалось, что в сети обозначили пять сигналов организма, предупреждающих о грядущем инсульте головного мозга. Среди данных симптомов были названы потеря полноценной двигательной активности какой-либо части тела и речевые нарушения.