Способные вызвать внезапную смерть продукты перечислили в блогосфере
29 апреля 2019, 14:07 [ «Аргументы Недели» ]
Перечислены продукты питания, употребление которых способно привести к внезапной смерти. Соответствующая публикация появилась некоторое время назад в российской блогосфере.
В список, составленный авторами канала LifeBuzzy в «Яндекс. Дзен», в частности, попали:
1. фруктовые семена и косточки;
2. ревень;
3. мускатный орех;
4. горький миндаль;
5. стебли и листья томатов;
6. тунец;
7. бузина.
Ранее сообщалось, что в сети обозначили пять сигналов организма, предупреждающих о грядущем инсульте головного мозга. Среди данных симптомов были названы потеря полноценной двигательной активности какой-либо части тела и речевые нарушения.