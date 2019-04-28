Учёные рассказали, как недосып и стресс влияют на организм

Учёные предупредили, что частые стрессы на работе и недостаток сна может серьёзно сказаться на здоровье человека и повлечь за собой развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи проанализировали информацию, собранную за 18 лет почти у двух тысяч людей в возрасте от 25 до 60 лет. У всех них был диабет либо повышенное давление, передаёт РИА Новости. Оказалось, что единовременный стресс повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний в 1,6 раз, а недостаток сна – в 1,8 раз. При этом под стрессом на работе учёные имели в виду ситуации, когда работник получает задание, для решения которого у него недостаточно полномочий.

«Трудности развиваются постепенно. Один трудный день без сна не представляет опасности, а вот напряженная работа и недосып в течение многих лет высасывает ресурсы организма, что в итоге может закончиться для человека ранней смертью», - предостерегли учёные.