Учёные обнаружили, как заблокировать «спящую» онкологию

Учёные во время исследования рака молочной железы обнаружили способ заблокировать так называемые «спящие» раковые клетки, которые делают заболевание неизлечимым.

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Рак груди считается хроническим заболеванием, поскольку очень часто спустя несколько лет после лечения метастазы приводят к вторичному формированию онкологиию. Исследователи смогли найти способ блокировать эти клетки, сообщает «Российская газета».

«В рамках новой работы опыты на мышах позволили нам блокировать "спящие" клетки и держать их в состоянии покоя долгое время», - рассказала одна из исследователей Апарна Шинде.