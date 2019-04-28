Учёные обнаружили, как заблокировать «спящую» онкологию
28 апреля 2019, 12:41 [ «Аргументы Недели» ]
Учёные во время исследования рака молочной железы обнаружили способ заблокировать так называемые «спящие» раковые клетки, которые делают заболевание неизлечимым.
Рак груди считается хроническим заболеванием, поскольку очень часто спустя несколько лет после лечения метастазы приводят к вторичному формированию онкологиию. Исследователи смогли найти способ блокировать эти клетки, сообщает «Российская газета».
«В рамках новой работы опыты на мышах позволили нам блокировать "спящие" клетки и держать их в состоянии покоя долгое время», - рассказала одна из исследователей Апарна Шинде.