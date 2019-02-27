Россия 80+ : Минздрав намерен увеличить продолжительность жизни граждан

Вероника Скворцова сообщила, что на ближайшие годы одной из основных задач подконтрольного ей ведомства станет увеличение продолжительности жизни россиян.

Министр здравоохранения заявила, что за последние годы Россия уже достигла рекорда по этому показателю: за прошедшие 15 лет среди граждан страны средняя продолжительность жизни повысилась с 65 лет до 73. Скворцова уверена, что у России есть все возможности, чтобы поднять этот показатель до 80 лет.

Для достижения заданной планки Минздрав собирается создавать и модернизировать сеть поликлиник и амбулаторий в регионах, передаёт URA.RU. Также в планах «равномерное увеличение продолжительности каждого из периодов жизни: детства, юности, активной зрелости и старших возрастных категорий», - рассказала министр.