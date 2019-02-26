Как победить акне?

Бытует мнение, что прыщи на лице - удел девочек-подростков. Однако, данные ВОЗ подтверждают: акне неуклонно взрослеет. Прыщи могут появиться у женщины и в 30-40 лет. Как же бороться с акне?

Акне - это воспалительное заболевание кожи, вызываемое изменениями сальных желез и их выводных протоков с вовлечением в процесс волосяных фолликулов. По сути, вызвано это нестабильным гормональным фоном.

Но если у подростков колебания фона и последующие высыпания ненавистных прыщиков обусловлены взрослением, то у женщин постарше совсем иные причины. Что же делать? Идти к гинекологу! И эндокринологу...