Красота или жизнь: большинство клиник пластической хирургии в России опасны

Большая часть российских клиник пластической хирургии несут опасность для своих пациентов. Из проверенных Росздравнадзором 1257 клиник в 820 обнаружили нарушения. Причем больше всего безопасностью пренебрегают именно в частных учреждениях.

В список выявленных нарушений попали просроченные лекарства, неправильное хранение медикаментов, плохая подготовка специалистов и отсутствие необходимого врачебного оборудования, сообщает Lenta.Ru.

Например, в одном из учреждений операции проводил офтальмолог, а в другом врачи сами покупали импланты, при этом не заботясь о наличии у товара необходимых документов.