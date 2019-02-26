В Минздраве рассказали, почему зарплата врачей меняется в зависимости от региона
26 февраля 2019, 13:01 [ «Аргументы Недели» ]
Зарплата врачей напрямую зависит от средней зарплаты в регионе, объяснили в Минздраве России. По их словам, доктор должен получать 200% от среднего уровня дохода в субъекте федерации.
Самая большая зарплата у медицинских работников на Чукотке, там заработок медиков может превышать 90 тысяч рублей. А вот меньше всего врачи получают в Карачаево-Черкесии – их заработок в среднем находится в пределах 20 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на RT.
По словам Вероники Скворцовой, занимающей пост министра здравоохранения, в прошлом году после увеличения заработной платы медиков средняя сумма по стране стала составлять порядка 75 тысяч рублей.