В Минздраве рассказали, почему зарплата врачей меняется в зависимости от региона

Зарплата врачей напрямую зависит от средней зарплаты в регионе, объяснили в Минздраве России. По их словам, доктор должен получать 200% от среднего уровня дохода в субъекте федерации.

Самая большая зарплата у медицинских работников на Чукотке, там заработок медиков может превышать 90 тысяч рублей. А вот меньше всего врачи получают в Карачаево-Черкесии – их заработок в среднем находится в пределах 20 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на RT.

По словам Вероники Скворцовой, занимающей пост министра здравоохранения, в прошлом году после увеличения заработной платы медиков средняя сумма по стране стала составлять порядка 75 тысяч рублей.