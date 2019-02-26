Возможный предвестник «немого» инсульта головного мозга выявили исследователи

Работающие в Канаде ученые выявили возможный признак «немого» инсульта головного мозга. Об этом рассказывается в материале, который некоторое время назад был опубликован отечественными СМИ.

Сайт sobesednik.ru отмечает, что в некоторых случаях инсульт развивается без характерных для него симптомов. К таким сигналам организма относятся, например, потеря сознания, нарушения речи и зрения, паралич.

Сотрудники из университета Торонто в ходе проведенного ими исследования выяснили, что предвестником «немого» инсульта может быть внезапная забывчивость. По мнению специалистов, наличие данного признака является поводом для обращения к медикам.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сети появился материал, в котором названы самые вредные для человека каши. В список, составленный на основе информации, полученной от диетологов, попали манка, белый рис и овсянка.