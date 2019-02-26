Кардиологи рассказали, что является причиной рака сердца

Кардиологи из Мичигана рассказали о таком редком виде злокачественной опухоли, как рак сердца. По их словам, у кардиохирурга за все годы практики может встретиться лишь один подобный случай.

Специалисты предполагают, что рак сердца возникает в связи с генетической предрасположенностью, передаёт РИА Новости. Также они отмечают, что чаще всего опухоли сердца оказываются доброкачественными. Врачи считают, что дело в строении сердца. Оно состоит из соединительной ткани, тогда как рак в большинстве случаев развивается на эпителиальной.

Помимо того, кардиологи напоминают, что отсутствие своевременного врачебного вмешательства может привести к инфаркту.