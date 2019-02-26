Какой весенний букет болезней расцветет у россиян

Совсем скоро настанут первые теплые весенние денечки, но не для всех они будут радостными. Все потому, что именно в этот период начинается обострение хронических заболеваний.

Депрессия, нервные срывы, заболевания щитовидки, аллергия, бронхиальная астма, язвенная болезнь желудка, гастрит, гипертоническая болезнь, неспецифический язвенный колит, мигрень, тиреотоксикоз, сахарный диабет, крапивница, псориаз. Вот такой букет может обостриться в вашем организме, доставляя серьезные хлопоты.

Врачи-неврологи и социологи отмечают, что весной также возрастает алкоголизм, наркомания и игромания. Связано это с перепадами настроения и желанием «заглушить» накопившиеся проблемы.

Традиционная медицина не всегда объясняет причины весеннего обострения болезней нарушением биоритмов. Есть иной фактор: Гиподинамия. Обусловливается низкой физической активностью человека в зимнее время. Симптомы – усталость, боли в мышцах и суставах.

Традиционный сезонный авитаминоз вызывает нехватка витаминов. Состояние сонливости, усталости, приводит к резким перепадам настроения и нарушению обмена веществ, что в свою очередь обусловливает торможение многих функций организма.

Такое вот оно коварное - пресловутое весеннее обострение.