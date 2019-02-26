Экстремальное оздоровление: якутские «моржи» раскрыли секрет долголетия

В Чурапчинском улусе Якутии продолжительное время действует клуб зимнего плавания «Чэбдик» («Бодрость»), члены которого окунаются в ледяную воду даже в сорокоградусные морозы. Гуру местных «моржей» - 87-летний Афанасий Дорофеев.

В 48 лет у Афанасия Дмитриевича стало сдавать сердце, его мучили головокружения. Сказалось наследственное заболевание. Чтобы не лечь преждевременно в мерзлую землю, мужчина решил заняться самолечением. Осваивал йогу, изучал различные практики и учения.

Медикам удалось установить, что причина приступов — нехватка кислорода в организме. Однажды после очередного «сбоя», лежа в больнице, Афанасию Дмитриевичу приснилась старая женщина. Стоя у водоема, она говорила, что ему надо купаться в проруби, лечиться холодом. Во сне мужчина зашел по колено в ледяную воду — и ему стало легче.

Вернувшись домой, Дорофеев стал закаляться. Сначала выходил легко одетым на террасу, потом на улицу. Стал обтираться снегом, ходить по насту босиком. И следом на речке прорубил прорубь и начал регулярно в нее окунаться.

С помощью ледяных купаний Афанасий Дорофеев поборол свой недуг. В 87 лет он самостоятельно ухаживает за лошадьми в своем хозяйстве, работает за компьютером.

В Чурапчах у мужчины появилось более ста последователей, пишет «Московский комсомолец». Как отмечают жители улуса, после того как они стали заниматься саморазвитием с экстремальным закаливанием, многие открыли в себе скрытые таланты. Одни начали писать стихи и петь, другие очень быстро освоили музыкальные инструменты, третьи взялись за шитье и сильно преуспели в этом деле.