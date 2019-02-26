Можно ли подросткам спать днём

Поведение подростков, совмещающих ночной сон с дневным отдыхом, отличается от поведения тех, кто спит только ночью, доказали учёные из Национального университета Сингапура.

Стало известно, какая поза для сна поможет сохранить здоровье

В эксперте приняли участие подростки в возрасте от 15 до 19 лет. Исследователи наблюдали за тремя разными группами. В первой ребята спали по 6,5 часов ночью, во второй – 5 часов ночью и 1,5 часа днём, а участники контрольной группы спали ночью по 9 часов, передаёт Мир24.

«Участники из группы с «раздельным сном» демонстрировали лучшую концентрацию внимания, у них лучше функционировала рабочая память, да и настроение было лучше, чем у подростков, спавших по шесть с половиной часов ночью», - сообщил один из учёных. При этом повышенный уровень глюкозы в крови, а значит, и больший риск диабета, наблюдался у тех подростков, которые спали и днём, и ночью.

Лучшие результаты по всем показателям показали участники контрольной группы, у которых был полноценный ночной сон.