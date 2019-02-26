Как психика человека страдает из-за фастфуда

Учёные после десятилетнего исследования сделали выводы, что частое употребление фастфуда негативно влияет на психическое здоровье. Специалисты из США основывались на данных более 240 тысяч человек.

Исследователи анализировали сведения, полученные при помощи телефонных опросов, направленных на диагностику здоровья жителей Калифорнийского побережья. Из всех респондентов у 17% обнаружили психические заболевания, причём у 3,7% они проходят с тяжёлыми расстройствами, сообщает Мир24.

Повышенное количество сахара в продуктах может стать причиной развития биополярного расстройства, а употребления обжаренных в масле продуктов специалисты связывают с депрессией.