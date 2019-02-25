Три самые вредные для человеческого здоровья каши назвали диетологи

Диетологи назвали самые вредные для здоровья человека каши. Соответствующая информация содержится в материале, который появился в интернете.

Первой в списке, опубликованном сайтом sous-chef.ru, идет манка. В процитированной статье отмечается, что данная крупа богата крахмалом и бедна белком. Также в ней содержится много глютена, который провоцирует аллергию у детей и мешает полноценному усвоению организмом железа и витамина D.

Кроме того, следует быть осторожным с белым рисом и овсянкой. Первая каша оказывает затормаживающее действие на моторику кишечника, вторая в большом количестве содержит фитиновую кислоту, вымывающую из костей кальций, и уже упоминавшийся глютен.

Ранее сообщалось, что на страницах интернет-СМИ выложили материал, в котором перечислены первые признаки развивающегося инсульта.