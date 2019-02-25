Названы самые популярные причины появления ранней седины

Учёные пронаблюдали, какие же процессы в организме человека приводят к появлению седых волос в раннем возрасте. Оказалось, что дело кроется не только в сильном стрессе.

Несмотря на то, что сильные переживания действительно являются основной причиной появления седины, дело не только в этом, передаёт Мир24. Исследователи обнаружили ещё несколько факторов изменения цвета волос. Следующим после стресса идут проблемы с гипофизом и щитовидной железой, а также аутоимунные заболевания. Ранней седине может способствовать и недостаток витаминов, особенно В12. Также специалисты добавляют, что злоупотребление алкоголем и курение также могут привести к скорому появлению седых волос.