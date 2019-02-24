Как нужно тренироваться, чтобы быстрее похудеть

Учёным из Бразилии и Великобритании совместными усилиями удалось выяснить, что лишний вес уходит быстрее во время занятий интервальными тренировками, нежели при умеренных но длительных нагрузках.

Как легко и быстро заставить метаболизм работать с новой силой

Основываясь на данных более чем 1000 добровольцев, учёные могут утверждать, что сильные физические нагрузки с небольшими передышками дают куда больший эффект при похудении. К подобным упражнениям можно отнести прыжки из глубокого присяда, спринты, берпи и подобные им упражнения, передаёт РИА Новости.

Объясняется это тем, что интенсивные нагрузки быстро истощают кислород в мышцах, а потому организму приходится расщеплять жир для получения энергии. Причём эффект длится не только на протяжении тренировки, но и некоторое время после неё, пока организм восстанавливает запасы кислорода.