Как нужно тренироваться, чтобы быстрее похудеть
24 февраля 2019, 16:39 [ «Аргументы Недели» ]
Учёным из Бразилии и Великобритании совместными усилиями удалось выяснить, что лишний вес уходит быстрее во время занятий интервальными тренировками, нежели при умеренных но длительных нагрузках.
Основываясь на данных более чем 1000 добровольцев, учёные могут утверждать, что сильные физические нагрузки с небольшими передышками дают куда больший эффект при похудении. К подобным упражнениям можно отнести прыжки из глубокого присяда, спринты, берпи и подобные им упражнения, передаёт РИА Новости.
Объясняется это тем, что интенсивные нагрузки быстро истощают кислород в мышцах, а потому организму приходится расщеплять жир для получения энергии. Причём эффект длится не только на протяжении тренировки, но и некоторое время после неё, пока организм восстанавливает запасы кислорода.