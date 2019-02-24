Виртуальная реальность поможет побороть страхи взрослым с аутизмом

Учёные смогли помочь нескольким взрослым людям, страдающим аутизмом, избавиться от своих страхов при помощи виртуальной реальности. В ходе эксперимента добровольцы оказывались в VR-комнате вместе со своими фобиями.

Участникам помогали проходить эксперимент из родные и близкие. Через несколько месяцев пятерым из восьми испытуемых удалось справиться со своими страхами, в том числе и в реальности. Люди успешно преодолевали свои фобии даже спустя полгода после окончания терапии, сообщает N+1.

Специалисты подчёркивают, что перед тем, как начать с уверенностью говорить об эффективности данного метода, следует проверить его на большем количестве добровольцев.