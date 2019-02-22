«Она кричала на всю больницу»: почему в Тюмени женщину оперировали без наркоза

В тюменской областной клинической больнице хирург решил проводить операцию на колене без наркоза. По словам сына пациентки, женщине сделали укол лидокаина со словами, что другого препарата нет.

«Маме наживую без анестезии отломали спицу. Сказали, что анестезии нет. Средневековье. Она кричала на всю больницу», - рассказывает сын женщины. По его словам, она раздробила колено около месяца назад, и медики поставили ей спицы. Однако одна из спиц встала неправильно, вследствие чего женщине пришлось делать дополнительную операцию.

В минздрааве Тюменской области комментировать произошедшее не стали, обосновав это врачебной тайной, передаёт Lenta.Ru.