Первые признаки развивающегося инсульта головного мозга обозначили в СМИ

Обозначены первые симптомы развивающегося инсульта головного мозга. Данная тема раскрыта в материале, опубликованном некоторое время назад на страницах отечественных сетевых СМИ.

Как пишет портал zdorovieinfo.ru, об инсульте сигнализируют следующие признаки:

1. острая боль в области головы;

2. нарушение походки;

3. неразборчивая речь;

4. тошнота;

5. перекос лица;

6. двоение в глазах, а также их непроизвольные движения;

7. паралич половины лица;

8. онемение конечностей;

9. головокружение;

10. потеря сознания;

11. слишком низкое или, наоборот, слишком высокое артериальное давление.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что специалисты в сфере здравоохранения назвали главные симптомы начинающегося сердечного приступа. Представление о данных признаках необходимо иметь, чтобы суметь вовремя распознать болезнь.