Первые признаки развивающегося инсульта головного мозга обозначили в СМИ
22 февраля 2019, 12:30 [ «Аргументы Недели» ]
Обозначены первые симптомы развивающегося инсульта головного мозга. Данная тема раскрыта в материале, опубликованном некоторое время назад на страницах отечественных сетевых СМИ.
Как пишет портал zdorovieinfo.ru, об инсульте сигнализируют следующие признаки:
1. острая боль в области головы;
2. нарушение походки;
3. неразборчивая речь;
4. тошнота;
5. перекос лица;
6. двоение в глазах, а также их непроизвольные движения;
7. паралич половины лица;
8. онемение конечностей;
9. головокружение;
10. потеря сознания;
11. слишком низкое или, наоборот, слишком высокое артериальное давление.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что специалисты в сфере здравоохранения назвали главные симптомы начинающегося сердечного приступа. Представление о данных признаках необходимо иметь, чтобы суметь вовремя распознать болезнь.