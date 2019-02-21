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На базе поликлиники - онкоцентр

21 февраля 2019, 19:08 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На базе поликлиники - онкоцентр

По поручению спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко в стенах Краснодарской городской поликлиники № 7 под руководством Николая Петропавловского состоялось совместное выездное заседание рабочей группы комитета ЗСК по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения и комитета по вопросам имущественных и земельных отношений.

Главной темой обсуждения стали перспективы развития онкологической службы края в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».

В работе заседания приняли участие секретари профильных комитетов ЗСК Денис Хмелевской и Ирина Конограева, представители регионального министерства здравоохранения, руководство и специалисты поликлиники.

Открывая мероприятие, Николай Петропавловский напомнил, что в Послании Президента страны Федеральному Собранию в числе приоритетных направлений в сфере здравоохранения было названо развитие онкологической службы в регионах.

- Об актуальности сегодняшнего обсуждения говорить не приходится. По статистическим данным, злокачественные новообразования занимают второе место среди причин смертности у нас в крае и в стране в целом. Сегодня на примере этой поликлиники мы посмотрим готовность наших бывших муниципальных учреждений, ставших с нового года краевыми, к выполнению задач, которые обозначены и в региональных проектах государственных программ, и в национальном проекте по развитию здравоохранения, – обозначил цель встречи Николай Петропавловский.

Местом проведения мероприятия поликлиника № 7 была выбрана не случайно. По словам заместителя министра здравоохранения Валентины Игнатенко, именно на её базе будет создан один из центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Всего планируется организовать 17 таких центров в разных муниципальных образованиях края.

Необходимость скорейшего создания подобных лечебных подразделений была подтверждена цифрами. По данным Валентины Игнатенко, в крае онкологическая заболеваемость за последние пять лет выросла на восемь процентов, что связано в том числе с активизацией работы по профилактике и раннему выявлению злокачественных новообразований. Только в прошлом году по краю было зарегистрировано 26,5 тысячи новых случаев онкозаболевания.

Сопровождая гостей по лечебному учреждению, исполняющая обязанности главного врача поликлиники № 7 Екатерина Устинова показала помещения, где будет размещено медицинское оборудование центра, палаты для пациентов. Она отметила, что новое подразделение будет работать по межтерриториальному принципу, то есть станет обслуживать пациентов нескольких близлежащих поликлиник. Реконструкцию имеющихся под центр площадей планируется провести в течение года.

- На месте мы увидели, что ресурсы и резервы для создания центра в медучреждении есть, а главное есть видение и понимание руководством и специалистами поликлиники того, что необходимо делать для оказания качественной современной медицинской помощи населению, – сказал на заседании Николай Петропавловский.

В свою очередь Денис Хмелевской, который является еще и депутатом избирательного округа, на территории которого появится данный ЦАОП, подчеркнул, что такое лечебное подразделение в краевом центре поможет разгрузить имеющиеся медучреждения данного профиля. Это будет способствовать улучшению онкологической помощи и в городе, и в регионе в целом.

Николай Петропавловский пообещал, что депутаты обязательно придут на открытие центра, а также выразил готовность участвовать в совместной работе со специалистами по выработке предложений по совершенствованию законодательства в здравоохранении.

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