Главные симптомы начинающегося сердечного приступа перечислили специалисты
21 февраля 2019, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты в области здравоохранения обозначили главные симптомы начинающегося сердечного приступа. Соответствующая информация содержится в материале, который некоторое время назад появился на страницах отечественных сетевых СМИ.
Как пишет сайт zdorovieinfo.ru, основными признаками сердечного приступа являются:
1. внезапно возникшие болевые ощущения в грудной клетке;
2. одышка, холодный пот, тошнота;
3. паника, которую провоцируют гормоны стресса.
Если данные симптомы наблюдаются дольше пяти минут, следует вызывать скорую помощь, говорится в процитированной публикации.
Ранее сообщалось, что специалисты перечислили нетипичные признаки инфаркта миокарда. В список, выложенный одним из каналов в «Яндекс. Дзен», в частности, попали такие сигналы организма, как обморочное состояние, головокружение, нарушение речи, потемнение в глазах.