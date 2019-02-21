Главные симптомы начинающегося сердечного приступа перечислили специалисты

Специалисты в области здравоохранения обозначили главные симптомы начинающегося сердечного приступа. Соответствующая информация содержится в материале, который некоторое время назад появился на страницах отечественных сетевых СМИ.

Как пишет сайт zdorovieinfo.ru, основными признаками сердечного приступа являются:

1. внезапно возникшие болевые ощущения в грудной клетке;

2. одышка, холодный пот, тошнота;

3. паника, которую провоцируют гормоны стресса.

Если данные симптомы наблюдаются дольше пяти минут, следует вызывать скорую помощь, говорится в процитированной публикации.

Ранее сообщалось, что специалисты перечислили нетипичные признаки инфаркта миокарда. В список, выложенный одним из каналов в «Яндекс. Дзен», в частности, попали такие сигналы организма, как обморочное состояние, головокружение, нарушение речи, потемнение в глазах.