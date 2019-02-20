В Минздраве рассказали, как прожить на 7 лет дольше

К 2030 году средняя продолжительность жизни в России должна достичь 80 лет. Такова цель нового нацпроекта "Здоровье". Об этом рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Для достижения этой цели в течение следующих двух пятилеток Скворцова намерена привлечь самих граждан России - превратить их из пассивных пациентов в активных борцов за собственное здоровье.

По ее словам, люди не всегда осознают, к каким последствиям могут приводить вредные привычки. В частности, с курением напрямую связаны разные неинфекционные заболевания, пишут "АиФ".

Чтобы убеждать российских граждан отказываться от вредных привычек, развивать физическую культуру, в стране будет реализован специальный федеральный проект по формированию здорового образа жизни.