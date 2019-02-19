Диетологи рассказали о лимите блинов на Масленицу

Сколько блинов можно съесть в день, чтобы не нанести вред здоровью? Врач-диетолог ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Наталья Денисова рассказала о рекомендуемом потреблении блинчиков на Масленицу.

В преддверии широкого праздника Денисова напомнила любителям вкусностей, что блинчики являются очень калорийным блюдом. По мнению эксперта, блинов можно съедать "не больше двух-трех штук в день".

"А если с какой-нибудь жирной рыбой или мясом, то и одного вполне достаточно", - цитирует агентство "Москва". И лучше всего утром: тогда организм будет расходовать полученные калории в течение всего дня.