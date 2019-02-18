Депрессия приводит к разрушению мозга

Сотрудники Йельского университета выяснили, что продолжительная депрессия отрицательно влияет на мозг, ведёт к его преждевременному старению, а также усугубляет когнитивные нарушения.

При помощи новой технологии сканирования мозга учёные выяснили, что нейронные связи в мозге людей, длительное время страдающих от депрессии, гораздо слабее, чем у их более здоровых сверстников, передаёт Мир24. При этом чем сильнее проявляются симптомы депрессии, тем хуже состояние головного мозга.

В связи с проведёнными исследованиями, учёные посоветовали всем страдающим от депрессии не откладывать лечение надолго, чтобы ожидание не привело к необратимым последствиям.