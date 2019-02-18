Упор лёжа: какая зависимость между отжиманиями от пола и проблемами с сердцем

Учёные заметили, что зная количество отжиманий от пола, которое способен сделать человек, можно спрогнозировать у него риск возникновения проблем с сердцем.

Исследования проводились на основании данных более тысячи пожарных, передаёт Мир24. Оказывается, что чем больше отжиманий от пола смог сделать мужчина, тем меньшая вероятность возникновения у него сердечно-сосудистых заболеваний. Например, у людей, свободно делающих 40 и больше отжиманий, риск проблем с сердцем в течение 10 лет на 96% ниже, чем у тех, кто отжимается 10 раз и меньше.

Учёные считают, что исследования стоит провести на более масштабном уровне, но тем не менее при помощи отжиманий уже сейчас можно прогнозировать сердечно-сосудистые заболевания у мужчин.