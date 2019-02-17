Сезон гриппа: как защититься от опасного вируса?

Обеспокоенность россиян ситуацией, вызванной распространение гриппа, закономерна. С начала 2019 года грипп уверенно атакует многие регионы России, и последние новости не утешительны. Вирус опасен и имеет множество разновидностей. Поэтому важно знать симптомы и алгоритмы действия при заболевании.

Грипп – это инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем поражающее дыхательную систему, входящее в группу ОРВИ, вызывающих тяжелые осложнения, такие как пневмония, потеря слуха, зрения, смерть. В 2019 году активизировались сразу четыре штамма вирусов — «Мичиган» (А), «Гонконг» (А), «Колорадо» и «Пхукет» (В). Эти микробы поражают организм человека в короткие сроки и часто вызывают развитие тяжелых осложнений. Пик заболеваемости, по прогнозам врачей, ожидается в конце февраля.

Смертельно опасен

В России зафиксировано несколько случаев заболевания с летальным исходом. Первый был зафиксирован в Санкт-Петербурге еще до новогодних праздников. От гриппа уже умер мужчина, усугубили положение сахарный диабет и лишний вес.

В другом регионе от гриппа умерла девочка, которая поступила в больницу с критической температурой 42 градуса. В результате произошёл отёк мозга, и медикам не удалось спасти ребёнка.

Врачи предупреждают, что в группу риска при гриппе попадают диабетики, беременные женщины, а также пожилые люди и те, у кого есть сердечно-сосудистые патологии.

Симптомы

Болезнь начинается с ярких проявлений: лихорадка, повышенная температура (показатели градусника могут доходить до 39 или 40), головная боль, усталость, повышенная потливость, а также ломота во всем теле.

Температура обычно держится до нескольких дней. Далее, на 2 или 3 день, могут проявляться такие симптомы как кашель, воспаление слизистых горла, увеличение лимфоузлов, болезненность, чувствительность глаз, расстройство ЖКТ.

Что делать при заболевании гриппом?

При первых симптомах вам следует остаться дома, чтобы не заразить окружающих и вовремя заняться лечением. Если у вас заболел ребенок, то ни в коем случае не отправляйте его в детский сад или школу. Игнорировать любые проявления болезни нельзя. Нужно сразу обращаться к врачу, самолечение при гриппе недопустимо.

Профилактика гриппа

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, наиболее эффективным средством против гриппа по-прежнему остается вакцинация. Этот метод профилактики рекомендуется всем группам населения, но особенно показана детям начиная с 6 месяцев, людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам. Также это важно для тех, кто каждый день контактирует с большим количеством людей— медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта.

Делать прививку можно только в медицинском учреждении специально обученным медицинским персоналом, при этом перед вакцинацией обязателен осмотр врача.

Также врачи рекомендуют в качестве профилактики укреплять свой организм и иммунитет в течение всего года при помощи закаливания, занятия физкультурой, правильного питания и приема витаминов и минералов. По возможности реже посещайте места массового скопления людей, а для лучшей защиты от вируса используйте маску.

Не стоит забывать и о гигиене: чаще мойте руки, промывайте нос, а также проветривайте и делайте влажную уборку в помещении, где находитесь.