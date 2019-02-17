Названа самая полезная диета для похудения

Специалисты Университета Лестера назвали рацион питания для похудения, который является самым полезным для человеческого организма. Как оказалось, лучшим советчиком является сельская жизнь. Диетологи рассказали, как перестать есть сладости

Речь идет о так называемой "крестьянской диете", сообщает портал Grodno24.com. Этот тип питания ранее был распространен среди сельских жителей небогатых сословий (иными словами, бедных селян).

Рацион данной диеты схож с меню средиземноморской кухни. В него входят овсяная каша, рыба (речная), картофельные пироги. Также в составе диеты много сыра, бобовых, капусты, овощей и грибов.

В данном рационе присутствует и мясо, но совсем в небольших количествах. Для современного человека такая диета оптимальна: она способствует стройности, поддержанию здоровья и продлению жизни.