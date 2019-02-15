В течение трёх лет по всей России начнут работать передвижные поликлиники

Денис Мантуров заверил, что в течение ближайших трёх лет в стране появятся передвижные медицинский комплексы. Министр торговли и промышленности также отметил, что они смогут работать при любых климатических и дорожных условиях.

Мантуров уточнил, что мобильными предполагается сделать «Врачебные амбулатории», «Стоматологии», «Маммогрофы», «Флюорографы», а также «Фельдшерские» и «Фельдшерско-акушерские пункты». Все они будут созданы на базе грузовиков, сообщает Мир24.

«В перспективе ближайших трех лет в рамках нацпроекта «Здравоохранение» перед нами стоит задача поставить мобильные медицинские комплексы во все субъекты РФ», - сообщил министр.