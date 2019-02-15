В течение трёх лет по всей России начнут работать передвижные поликлиники
15 февраля 2019, 17:54 [ «Аргументы Недели» ]
Денис Мантуров заверил, что в течение ближайших трёх лет в стране появятся передвижные медицинский комплексы. Министр торговли и промышленности также отметил, что они смогут работать при любых климатических и дорожных условиях.
Мантуров уточнил, что мобильными предполагается сделать «Врачебные амбулатории», «Стоматологии», «Маммогрофы», «Флюорографы», а также «Фельдшерские» и «Фельдшерско-акушерские пункты». Все они будут созданы на базе грузовиков, сообщает Мир24.
«В перспективе ближайших трех лет в рамках нацпроекта «Здравоохранение» перед нами стоит задача поставить мобильные медицинские комплексы во все субъекты РФ», - сообщил министр.