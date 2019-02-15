Нетипичные симптомы угрожающего жизни инфаркта миокарда обозначили специалисты
15 февраля 2019, 14:47 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты обозначили необычные признаки развивающегося инфаркта миокарда. Данные симптомы перечислены в публикации, выложенной в российской блогосфере.
Как отмечает канал «Ваш семейный доктор» в «Яндекс. Дзен», инфаркт является жизнеугрожающим состоянием, при котором требуется неотложная помощь медиков. При этом в некоторых случаях данную болезнь нелегко распознать из-за наличия нехарактерных для нее признаков. К таким сигналам организмам относятся:
1. обморочное состояние;
2. кашель;
3. болевые ощущения в животе, горле и левой руке;
4. головокружение, нарушение речи;
5. потемнение в глазах, липкий холодный пот.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сети появился материал, в котором перечислены необычные симптомы инфаркта у женщин.