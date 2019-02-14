Врач рассказала, как не стать жертвой гриппа

Календарь показывает конец зимы, а грипп продолжает атаковать жителей России. Врач Елена Ильчук рассказала, что нужно делать, чтобы уберечь своё здоровье от недуга.

По словам Ильчук, причиной болезни является не столько сезонное обострение, сколько отсутствие вакцинации у населения, а также пренебрежение профилактикой. При этом врач советует не расслабляться в приходом весны, потому что предполагать длительность заболеваемости россиян медики не решаются, передаёт Мир24. «Прогнозировать сложно, затрудняется диагностика, потому что пациенты вовремя не обращаются. Как будет мутировать штамм, мы тоже не можем предугадать», - говорит она.

Кроме того, Елена Ильчук подчеркнула, что не меньше самого гриппа стоит опасаться его осложнений. «Если заболевает старшее поколение, то здесь вероятность осложнений больше. Дети, ослабленные – здесь, конечно, сложнее из-за того, что осложнения очень велики и часто происходят», - рассказала врач.