Необычные признаки инфаркта миокарда у женщин перечислили в сети

Названы необычные признаки инфаркта миокарда у женщин. Соответствующая информация содержится в материале, который некоторое время назад появился в российском сегменте интернета.

Как пишет сайт y-jenchina.ru, симптомы инфаркта у представительниц слабого пола не обязательно связаны с проблемами с сердцем. Данные признаки необходимо знать, чтобы своевременно обратиться к специалисту. В списке, опубликованном порталом, фигурируют:

1. постоянная усталость, бессонница;

2. холодный пот;

3. болевые ощущения в верхней половине тела;

4. головокружение;

5. тошнота, рвота;

6. симптомы гриппа;

7. неглубокое дыхание;

8. боль в груди.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что кардиологи посоветовали способ борьбы с повышенным давлением, который не предполагает приема лекарств. Речь идет о регулярном употреблении гранатового сока.