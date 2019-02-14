Необычные признаки инфаркта миокарда у женщин перечислили в сети
14 февраля 2019, 11:15 [ «Аргументы Недели» ]
Названы необычные признаки инфаркта миокарда у женщин. Соответствующая информация содержится в материале, который некоторое время назад появился в российском сегменте интернета.
Как пишет сайт y-jenchina.ru, симптомы инфаркта у представительниц слабого пола не обязательно связаны с проблемами с сердцем. Данные признаки необходимо знать, чтобы своевременно обратиться к специалисту. В списке, опубликованном порталом, фигурируют:
1. постоянная усталость, бессонница;
2. холодный пот;
3. болевые ощущения в верхней половине тела;
4. головокружение;
5. тошнота, рвота;
6. симптомы гриппа;
7. неглубокое дыхание;
8. боль в груди.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что кардиологи посоветовали способ борьбы с повышенным давлением, который не предполагает приема лекарств. Речь идет о регулярном употреблении гранатового сока.