Простой залог мужской потенции раскрыли ученые

Специалисты Американской диетической ассоциации в майском выпуске альманаха опубликовали отчет, в котором говорится, что на мужскую потенцию большое влияние оказывают часы приема пищи.

Проанализировав более 50 работ по исследованию питания, ученые пришли к выводу, что между высоким уровнем сексуальной активности и приемом пищи в определенное время существует прямая связь.

Оказывается, существенную роль в ежедневном питании мужской половины человечества играет завтрак. В Интернете много догадок и предположений на данную тему. Однако существует и научное объяснение...