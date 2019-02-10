Определены шесть симптомов рака у мужчин

Эксперты организации Cancer Research UK перечислили шесть основных симптомов рака, которые могут возникнуть у мужчин. Об этом сегодня сообщает Daily Express со ссылкой на исследование. Возможные первые симптомы онкологического заболевания обозначили специалисты

Чтобы выявить заболевание на ранней стадии, в первую очередь представителям сильной половины человечества стоит обратить особое внимание на непроходящий кашель, не связанный с простудными заболеваниями.

Также одним из явных признаков поражения раком мочевого пузыря или кишечника является кровь в выделениях и/или болезненное мочеиспускание. Обычно мужчины списывают это на проявления геморроя или ЗППП.

Не стоит откладывать визит к врачам при значительной, но при этом необъяснимой потере веса, при изменении формы или размера тестикул, а также при деформации груди, сыпи на коже или выделениями из сосков.