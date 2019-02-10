Интимные компромиссы: норма или патология
10 февраля 2019, 17:28 [ «Аргументы Недели» ]
У многих современных пар существуют проблемы, которые беспокоят одного или обоих партнеров. Нередко они касаются интимной сферы. Однако часто люди стесняются задавать вопросы об этом.
Одной из таких проблем является несовместимость в потребностях или во времени. Является ли нормальным постоянное желание одного из партнеров и равнодушие другого к интимной близости?
Кто из участников пары должен проявлять инициативу? И можно ли считать нормой ситуацию, когда, вопреки стереотипам, "голова болит" отнюдь не у представительницы слабого пола, а у мужчины?
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