Интимные компромиссы: норма или патология

У многих современных пар существуют проблемы, которые беспокоят одного или обоих партнеров. Нередко они касаются интимной сферы. Однако часто люди стесняются задавать вопросы об этом.

Одной из таких проблем является несовместимость в потребностях или во времени. Является ли нормальным постоянное желание одного из партнеров и равнодушие другого к интимной близости?

Кто из участников пары должен проявлять инициативу? И можно ли считать нормой ситуацию, когда, вопреки стереотипам, "голова болит" отнюдь не у представительницы слабого пола, а у мужчины?