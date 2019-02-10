Почему врачи оставили пациентку лежать на полу

Интернет облетело видео, где женщина лежит на полу и просит о помощи, а врачи оставляют её и уходят. Медики объяснили возмущённым согражданам мотивы своего поступка.

Видеоролик из больницы города Стерлитамака стал причиной возмущения интернет-пользователей, сообщает Lenta.Ru. Люди оказались недовольны тем, что врачи, по мнению зрителей, не оказали должную помощь пациентке. На видео слышно, как женщина просит медперсонал помочь ей. При этом врачи сначала пытаются узнать у больной про её самочувствие, а затем решают, что «сейчас она отойдет» и уходят.

Врачи утверждают, что во время съёмки видео у женщины начался припадок. Согласно всем правилам больного в таком состоянии нельзя поднимать и переносить, чтобы случайно не навредить, а лучше всего оставить именно на твёрдой поверхности.